موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024.. الدفعة الثالثة قريبا

ينتظر أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات موعد صرف العلاوات الخمس الخاصة لعام 2024، والتي أعلنت عنها هيئة التأمينات والمعاشات العام الماضي.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024

وحول موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2024، فمن المقرر أن يتم صرف الدفعة القادمة من العلاوات في شهر مارس المقبل، وفقاُ للقانون المنظم الذي أقرته الحكومة، والذي بدء صرف العلاوات بناء عليه منذ سبتمبر 2023 للدفعة الأولي، أما الدفعة الثانية كانت في ديسمبر، على أن تكون الدفعة الثالثة في مارس المقبل، والرابعة في ديسمبر 2024.

المستفيدون من العلاوات الخمس

وطالب بالعلاوات الخمسة أصحاب المعاشات عن 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، والتي لم تحتسب من الأجر المتغير بالأعوام المالية 2006، 2007 وحتى 2010 و2011، وقام أصحاب المعاشات ممن خرجوا عن المعاش من تاريخ يونيو 1987 برفع دعاوي قضائية للحصول على تلك العلاوات الخمس، إذ أنهم لم يحصلوا على كافة مستحقاتهم بالعلاوات الخمسة.

ويستفيد من العلاوات الخمس لأصحاب المعاش، من خرجوا على المعاش من شهر يونيو 1987 إلى شهر يونيو 2006، إذ أن تلك الفئة لم تحصل على العلاوات الخمس للمعاش التي تم صرفها في الفترة من يوليو 2020 إلى إبريل 2021، وكذلك أصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 2006 وحتى شهر يوليو لعام 2015.