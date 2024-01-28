«شهادة صديق العريس».. في عظة الأحد الأسبوعية على قناة ON

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس هدرا نادي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة حدائق المعادي، عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

«كيف نجدد عهد معموديتنا» في عظة الأحد

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثالث من شهر طوبة، موضوع إنجيلة وهو «شهادة صديق العريس» في إنجيل يوحنا والأصحاح الثالث.

وأشار إلى أننا نجدد عهد معموديتنا بالتوبة المستمرة، ومشاركة احتياجات الآخرين وألا ننهزم أمام الشيطان، «لأَنَّهُ لَيْسَ بِكَيْل يُعْطِي اللهُ الرُّوحَ» (يو ٣: ٣٤).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق، مدير تحرير الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.