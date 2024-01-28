الزيادة السنوية للقطاع الخاص 2024.. اعرف وصلت كام

دائما ما يهتم عدد كبير من المواطنين في مصر خاصة هؤلاء العاملين بالقطاع الخاص، بموعد الزيادة السنوية للقطاع الخاص 2024، ذلك بعدما جرى إقرارها من قبل المجلس القومي للأجور، والذي كان قد قرر خلال وقت سابق رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، حيث تعد تلك الزيادة في المرتبات هي إحدى السياسات الحكومية لتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية بين المواطنين ولتحسين جودة معيشتهم.

ذلك ومن المقرر أن يستفيد من تلك الزيادة الجديدة كل العاملين بالقطاع الخاص، والبالغ عددهم ما يقدر من 25 مليون موظف، وفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر ديسمبر 2022، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، تفاصيل ومواعيد صرف زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص 2024

أكد المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص حتى وصل لـ 3500 جنيه بدلا عن 3000 جنيه.

من المقدار للزيادة الجديدة أن تكون بنحو 500 جنيه.

سيتم رفع العلاوة الدورية السنوية بما لهن يقل عن 3% لأجر الاشتراك التأميني من أجل تسجل 200 جنيه بديلا عن 100 جنيه.

ستدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ في بداية شهر يناير 2024 دون استثناءات.

رفع الحد الأدنى للأجور

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص قد شهدت ارتفاعات متتالية في الفترات الماضية، حيث صعدت من 2400 جنيه في يناير 2022 حتى وصلت لـ 2700 خلال الشهر نفسه من عام 2023، ومن ثم فقد عاودت الارتفاع لمرة أخرى ووصلت لـ 3000 جنيه خلال شهر يوليو 2023، ومن ثم فقد شهدت ارتفاعا أخر حتى وصلت لـ 3500 جنيه خلال شهر يناير 2024.