«النقل» تسلم شهادات المدرب الدولي المحترف لعمال «القابضة للنقل البحري»

أعلنت وزارة النقل، تسليم شهادات المدرب الدولي المحترف لـ120 مدربا معتمدا من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية للعاملين في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، موضحة أن الفعاليات بدأت بكلمة لأحد المتدربات استعرضت خلالها أهمية تلك الدورات في صقل مهاراتها المختلفة في مجال العمل، مؤكدة حرص الموظفين على التدريب والتثقيف المستمر بما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

تدريب العمالة في الشركة القابضة للنقل البحري

وأعرب الدكتور إبراهام هامر، رئيس الشركات الدولية بمعهد القيادة الدولي التابع الجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، عن سعاته بالتعاون مع وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتدريب 120 متدربا، كمدربين دوليين سيقوموا بتدريب العمالة بشركاتهم على أسس علمية ودولية في كافة المجالات.

وأوضحت وزارة النقل، أن العنصر البشري دائما في أولوياتها، مؤكدة أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل ارتكزت على خمسة محاور من أهمها العنصر البشري، حيث تم وضع آليات دقيقة لاختيار العناصر البشرية الجديدة وفق معايير دقيقة مع إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر البشرية الحالية.

وأشارت إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري، يأتي بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف مجالات النقل، والتي تتطلب أن تكون العناصر البشرية على أعلى مستوى من الاختيار والتأهيل والتدريب والتثقيف، ليكون كل موظف قادرًا على القيام بمهام وظيفته وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وكذلك عدم الاكتفاء بمثل هذه الدورات التدريبية بل يجب أن يعقبها اختبارات، وأن يخضع كل من يترقى لاختبارات دقيقة لاختيار أفضل العناصر البشرية المؤهلة، بما يحقق أهداف الشركة ويساهم في زيادة إنتاجيتها وتقديمها لأعلى مستويات الخدمة.

تنفيذ برنامج المدرب الدولي

وكانت الشركة القابضة للنقل وشركاتها التابعة أعلنت تنفيذ برنامج المدرب الدولي المحترف، إذ تقدم لهذا البرنامج أكثر من 500 موظف من الشركة القابضة وشركاتها التابعة، اجتاز المقابلة الشخصية 131 موظفا، وتم تنفيذ 9 برامج تدريبية لهم، شملت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وشركة إيجى باص، وشركة غرب ووسط الدلتا، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وشركة المستودعات المصرية العامة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات البضائع وشركات التوكيلات الملاحية.

ويأتي انعقاد هذه الدورات في إطار توجيه وزيرالنقل بضرورة وضع خطط استراتيجية وتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية للشركات، تعتمد على المهام الفعلية، واستحداث إدارات جديدة في الموارد البشرية والمراجعة الداخلية والحوكة والتحول الرقمي، بما يمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية.