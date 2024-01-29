افتتاح معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات بمشاركة 30 عارضا غدا

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة.

دعم وتطوير الصناعات الحرفية

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن تنظيم هذا المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يأتي من خلال التعاون مع مجلس الأعمال اليمني، و يشارك فيه 30 عارضا من أبناء محافظة الجيزة، وبمشاركه من المحافظات المجاورة، لافتا إلى أن المعرض سيستمر لمدة 3 أيام تبدأ غدا وحتى 1 فبراير.

تنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية التراثية

وقال إنّ المحافظة حريصة على التعاون مع كافه الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قرى محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم .

وأضاف أنه يتم إتاحه فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة، لافتا إلى أنّ المعرض يشارك فيه ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح وأسوان والمنوفية والمنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.