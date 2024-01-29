وزير الري: دعم دائم لطلاب مدارس STEM في مجال البحث والابتكار

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الاثنين، في افتتاح المؤتمر الخاص بنظام التعليم المصري STEM، والذي يعقد تحت شعار «الواقع والطموحات»، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة

وتوجه وزير الري بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، على إطلاق ودعم هذه المدارس المتميزة التى سيكون لها دور بارز في تغيير وجه مصر والتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجهها مصر من منظور علمي وبحثي يقدم حلول فعالة للتعامل مع هذه التحديات، وبما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا إيمانه الشديد بدور التعليم والبحث العلمي كمفتاح للتطوير والتقدم في كافة المجالات.

وأشاد الوزير بمجهودات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطلاق منظومة التعليم بنظام STEM، والتى تعد من أهم المبادرات الموجودة في التعليم المصري، والتي تضم عدد 20 مدرسة في 18 محافظة تقدم خدمات تعليمية متميزة لما يزيد على خمسة آلاف طالب وطالبة من خلال تقديم نموذج تعليمي متميز، يربط العملية التعليمية بتنمية المعارف والبحث العلمي والمهارات الحياتية، كما أشاد سيادته بالبرامج المتخصصة لإعداد وتأهيل المعلمين والقيادات المدرسية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعرب عن سعادته بما تقدمه مدارس STEM كل عام من مشروعات وعروض متميزة خلال أسبوع القاهرة للمياه حتى أصبحت الجلسة الخاصة بمدارس STEM من أنجح الجلسات وأكثرها حضورا وتميزا، مشيرا إلى حرصه على لقاء طلبة مدارس STEM خلال فعاليات الأسبوع والتعرف على مقترحاتهم ومشروعاتهم البحثية المتميزة.

إجراء التحاليل الخاصة بمشروعات المياه والتربة والبيئة

وأكد على الدعم الدائم الذي تقدمه الوزارة لطلبة مدارس STEM من خلال تقديم كافة الإمكانيات المتاحة لديها ولدى المركز القومي لبحوث المياه ومعاهده البحثية، لدعم هؤلاء الطلبة في مجال البحث والابتكار في علوم المياه والتعاون من أجل إيجاد حلول بناءة لهذا القطاع الحيوي والذي يواجه العديد من التحديات، إذ وافقت الوزارة بالفعل على إجراء التحاليل الخاصة بمشروعات المياه والتربة والبيئة (الحالية والمستقبلية) الخاصة بطلاب مدارس STEM مجانا في المعامل المركزية للرصد البيئي التابعة للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة بإجمالى 841 تحليلا سنويا.

كما أشار إلى وجود العديد من الفرص للبحث العلمي والابتكار في مجالات إدارة الموارد المائية في مصر في ظل النمو السكاني ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فضلا عن الحاجة إلى التوسع في دراسات إعادة استخدام المياه ودراسات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ودراسات التكيف مع تأثير تغير المناخ على قطاع المياه ودراسات رفع كفاءة استخدام المياه في المنازل والأراضى الزراعية ومفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، شريطة أن تصل هذه الدراسات البحثية لتقديم أدوات تكنولوجية بسيطة تناسب المجتمع المصري، مشيرا لأهمية انخراط طلبة مدارس STEM في هذه الدراسات البحثية لخدمة قطاع المياه في مصر والمساهمة في التعامل مع تحديات قطاع المياه والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة الحفاظ على هؤلاء الطلبة المتميزين من خلال الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم لهم خلال المرحلة الجامعية، للبناء على ما تحقق من تقدم في قدرات هؤلاء الطلبة خلال المرحلة الثانوية لاستمرار قدرتهم على الإبداع والابتكار لخدمة الوطن.