موعد ورابط التسجيل في برنامج «إعداد القادة 5» بجامعة بنها

أعلن الدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على مركز إعداد القادة بجامعة بنها، عن فتح باب التسجيل ببرنامج إعداد القادة 5، المقرر إقامته في الفترة من 5 حتى 8 فبراير المقبل، بمقر مركز إعداد القادة بمشتهر، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

شروط التسجيل في دورة إعداد القادة بجامعة بنها

وأوضح الدكتور ‌أحمد نجيب ‎نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة، لـ«الوطن»، أن شروط التسجيل في دورة إعداد القادة بجامعة بنها كالتالي:

- تسجيل المشترك في الرابط من هـنـا.

- سداد قيمة الدورة بعد التسجيل مباشرة من خلال فروع فوري.

- إرسال رسالة نصية على رقم الواتساب الخاص بالمركز 01205224444 بها اسم المشترك رباعياً وصورة إيصال الدفع من فوري.

وأكد ‌‎نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة أن العدد محدود وأولوية الحضور بأسبقية التسجيل والسداد، موضحا أنه تم نشر فيديو على صفحة المركز الرسمية بـ«فيسبوك» لمعرفة طريقة التسجيل والاشتراك، مشددا على أهمية ملء البيانات بصورة صحيحة.

رابط التسجيل في برنامج إعداد القادة

وأوضح ‌‎نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة في جامعة بنها أن تكلفة الاشتراك في الدورة، وهي مدعمة، كالتالي:

- 150 جنيها بالنسبة لطلاب جامعة بنها.

- 250 جنيها لباقي المشتركين والطلاب من الجامعات الأخرى، مشيرا إلى أنه سجري التواصل مع المشتركين هاتفيا لتأكيد التسجيل وملء استمارة الاشتراك، مبينا أنه يمكن الاستفسار من خلال رسائل الصفحة الخاصة بالمركز على «فيسبوك»، أو من خلال الرقم الخاص بالمركز 01205224444.