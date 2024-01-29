أحمد موسى يعلق على خروج المنتخب من أمم إفريقيا: حازم إمام خدعنا

علق الإعلامي أحمد موسى على خروج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من بطولة أمم إفريقيا 2023، بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16 من البطولة، قائلا: «ليه هذا الخروج المهين من بطولة إفريقيا، لابد من اتخاذ إجراءات وفتح تحقيق حول خروج المنتخب بهذا الشكل، ونحن مرشحون لحصد اللقب».

أحمد موسى: احنا أسوأ دفاع في البطولة

قال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المنتخب الوطني قدم 4 مباريات سيئة ولم يرتق للمستوى المطلوب، موضحًا: «احنا أسوأ دفاع في البطولة، دفاعنا شوارع، حراس المرمى بره الخدمة، 80% من الأسماء الحالية في المنتخب نقولها شكرا، ونبدأ نجهز المنتخب الأولمبي من الآن، منتخب مصر لا يملك رفاهية الوقت، نبدأ بـ80% من المنتخب الأولمبي ونكون المنتخب بتاع مصر».

وأضاف موسى: «الذي تعاقد مع فيتوريا يشربه، حازم إمام ليس على رأسه ريشة، اللي تعاقد مع فيتوريا لابد من محاسبته، فيتوريا بياخد 200 ألف دولار، أمال كيروش وكوبر ياخدوا كام، حازم إمام خدعنا بفيتوريا».

أحمد موسى: المنتخب كان يلعب بدون مدير فني

وتابع الإعلامي أن المنتخب كان يلعب بدون مدير فني، معلقا: «دا منزل واحد اسمه حمادة، ضيع فرصة كانت صعدتنا للدور المقبل».

وأكمل: «اتحاد الكرة لن يقدم استقالته، أتمنى أن يتقدموا باستقالتهم، ولكن للأسف لن يكون هناك إقالة اتحاد الكرة لمنع تدخل الاتحاد الدولي، لابد من وقف المجاملات، إحنا عندنا مجاملات كتير».