كيف تحصل على عائد 81 ألف جنيه من أعلى شهادة في التاريخ؟

لايزال يتهافت المواطنين على شراء أعلى شهادات في تاريخ القطاع المصرفي الذي تم طرحهم من أكبر بنكيين حكوميين في مصر، البنك الأهلي المصري ومصر، مدة العام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا.

كيف تحصل على عائد 81 ألف جنيه؟

ويمكن لصاحب المبلغ 300 ألف جنيه الحصول على عائد 81 ألف جنيه في نهاية المدة، في حال اختيار عائد 27%، أو 5875 جنيهًا شهريًا في حال اختيار العائد 23.5%.

ويتيح البنكين إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمانية، والعائد يكون ثابت طوال المدة أي العام، ويبدأ الاحتساب من اليوم العمل التالي ليوم الشراء.

تفاصيل أعلى شهادات في تاريخ القطاع المصرفي

والشهادات متاحة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب»، وحتى الآن لم يتمّ تحديد موعد إيقاف شراء الشهادات الجديدة.

ويمكن شراء الشهادات ذات العائد المرتفع من خلال فروع البنكين الأهلي المصري ومصر، ومقابلة أحد ممقلي خدمة العملاء أو عن طريق الإنترنت البنكي أو التطبيق الخاص بهما.