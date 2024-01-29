رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كيف تحصل على عائد 81 ألف جنيه من أعلى شهادة في التاريخ؟

كتب:

منة العشماوي
09:43 م | الإثنين 29 يناير 2024
أعلى شهادة في التاريخ

أعلى شهادة في التاريخ

لايزال يتهافت المواطنين على شراء أعلى شهادات في تاريخ القطاع المصرفي الذي تم طرحهم من أكبر بنكيين حكوميين في مصر، البنك الأهلي المصري ومصر، مدة العام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا.

كيف تحصل على عائد 81 ألف جنيه؟

ويمكن لصاحب المبلغ 300 ألف جنيه الحصول على عائد 81 ألف جنيه في نهاية المدة، في حال اختيار عائد 27%، أو 5875 جنيهًا شهريًا في حال اختيار العائد 23.5%.

ويتيح البنكين إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمانية، والعائد يكون ثابت طوال المدة أي العام، ويبدأ الاحتساب من اليوم العمل التالي ليوم الشراء.

تفاصيل أعلى شهادات في تاريخ القطاع المصرفي

والشهادات متاحة  للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب»، وحتى الآن لم يتمّ تحديد موعد إيقاف شراء الشهادات  الجديدة.

ويمكن شراء الشهادات ذات العائد المرتفع من خلال فروع البنكين الأهلي المصري ومصر، ومقابلة أحد ممقلي خدمة العملاء أو عن طريق الإنترنت البنكي أو التطبيق الخاص بهما.

اقرأ المزيد:

«التجاري الدولي»: إتاحة الشهادات الجديدة لحين تحقيق الحصيلة المستهدفة

لو معاك 30 ألف جنيه.. اعرف أرباح الشهادات الجديدة ببنكي «الأهلي ومصر»

مصرفيون: 60 مليار جنيه حصيلة الشهادات الجديدة في بنكي الأهلي ومصر

من 5000 حتى 100 ألف جنيه.. كيف تحسب العائد على الشهادات الجديدة؟

زحام داخل فروع بنكي مصر والأهلي.. السر في الشهادات الجديدة
بقلم منة العشماوي