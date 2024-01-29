ماذا يميز الاستثمار العقاري عن الذهب والشهادات؟.. مسؤول يجيب

ذكر الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الشهادات تعد من أكثر الاستثمارات الآمنة، والذهب جيد كونه يحافظ على قيمة المدخرات.

وشرح راشد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للاستثمار في العقارات فهو يعتبر مضمونا وآمنا ويتميز نسبيًا عن الشهادات والذهب لأن الشخص لا يحتاج إلى دفع المبلغ كاملًا ويمكنه الشراء بنحو 10 أو 15% ثم يعمل على التقسيط.

كيفية اختيار العقار الجيد؟

وعن كيفية اختيار العقار الجيد، رد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بأن يكون من خلال البحث جيدًا عن تفاصيل الشركة التي سيعمل الشخص على الشراء منها، والتأكد من المصدقية أي أنها ملتزمة دائما بالتسليم في الموعد المحدد.

وأضاف راشد أنه يجب أيضًا اختيار الموقع القريب من الطرق الرئيسية والخدمات الموجودة والمستشفيات أي إمكانية الوصول إلى أي مكان بسهولة.

وتابع أنه قبل كل ذلك يجب على الشخص تحديد المبلغ الذي سيشتري به، لمعرفة أفضل الأماكن المتاحة له، وكذلك إذا كان سكني أم استثماري.

الاستثمار العقاري يكون على المدى البعيد

وأكد راشد أن الاستثمار العقاري هو استثمار على المدى البعيد حتى يمكن الشخص الاستفادة منه وتحقيق عائد مرتفع، مشيرًا إلى أن العقار استثمار بطيء الحركة في حال البيع فقط؛ لأنه يكون صعب وعلى البعض دفع المبلغ كاملًا أي «كاش» كما يطلق عليها.