جامعتا عين شمس وإيست لندن تبحثان تحضيرات حفل خريجي الشهادات المزدوجة

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، البروفيسور بول مارشال، نائب المستشار المساعد للوظائف بجامعة إيست لندن، وديان جلوتيير، المدير المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة العالمية بجامعة إيست لندن، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، والدكتور شيرين راضي مدير البرامج الخاصة والدولية.

تعاون جامعتي عين شمس وإيست لندن

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، جاء الاجتماع لبحث تحضيرات حفل الخريجين من الشهادات المزدوجة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن، وتوسيع التعاون مع جامعة إيست لندن ليشمل كليات أخرى بجانب الهندسة والحاسبات والمعلومات، كما تم بحث سبل تعزيز وتدعيم التعاون العلمي مع جامعة عين شمس من خلال تشجيع ورش العمل المشتركة والسمينارات والأبحاث في الحالات المشتركة.

حضر الاجتماع الدكتورة حنان هندي مدرس بقسم علوم الحاسب ومنسق الدرجة الدولية بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة إنجي الدمك، أستاذ مساعد بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات ومنسق الخريجين بكلية الهندسة، والدكتورة منى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة نهى جمال سعيد منسق التبادل العلمي بكلية الهندسة.