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مراسل «إكسترا نيوز»: وصول 3 طائرات للعريش تحمل 106 أطنان من المساعدات لغزة

كتب:

طارق صقر
11:48 م | الإثنين 29 يناير 2024
كريم كمال مراسل قناة «إكسترا نيوز»

كريم كمال مراسل قناة «إكسترا نيوز»

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن مدينة العريش تستمر في استقبال المساعدات الإنسانية التي تأتي برا وبحرا وجوا، سواء عن طريق مطار العريش أو ميناء العريش البحري من مختلف الدول.

وأفاد المراسل كريم كمال مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة قناة cbc، أن هناك متابعة لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء بغزة داخل مطار العريش، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، وتقديم الخدمات الطبية للحالات، ويتم التنسيق مع الدول التي تطلب استقبال عدد من المصابين لعلاجهم، مشيرا إلى تسليم عدد من المصابين اليوم لدولة إيطاليا لعلاجهم هناك.

وأضاف كمال أن اليوم تم استقبال ثلاث طائرات في مطار العريش تحمل ما يقرب من الـ106 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتي يتم تخزينها في المخازن اللوجيستية لمطار العريش ثم يتسلمها شباب الهلال الأحمر ليتم تصنيفها من مساعدات غذائية وإغاثية وخلافه.

كما أوضح أن من ضمن الثلاث طائرات وصل عدد من براميل الوقود التي تحتاج إليها المستشفيات الميدانية الموجودة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المسؤولين داخل محافظة سيناء على تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية سواء الهلال الأحمر أو التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي كان له دور كبير في تجميع المساعدات الإنسانية ومساعدة الهلال الأحمر المصري في أعماله.

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