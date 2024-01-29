هيثم الحاج: عهد محمد علي شهد تنامي القومية المصرية ورواج حركة الترجمة والبعوث العلمية

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنّه كان مهتما منذ فترة بحركة الترجمة في عهد محمد علي باشا، موضحًا: «استعنت بمجموعة مراجع واكتشفت أن ثمة أسماء قدمت الكثير لمصر، وهي الفترة التي تنامت فيها فكرة القومية المصرية».

وأضاف «الحاج»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «ومع تنامي القومية المصرية كان هناك حركة شديدة جدا من أبناء الفلاحين المصريين لإعادة بناء المجتمع المصري، وكأن فكرة تنامي القومية المصرية كان موازيا لها تنامي إجراءات بقائها على المستويات العلمية والفكرية والثقافية والإبداعية والفنية، وما إلى ذلك».

وتابع أستاذ النقد الأدبي: «وجدنا أن هناك أناس يتحدثون عن القومية المصرية داخل المجتمع المصري وكيف يمكن للمصريين تأسيس جيش قوي للدفاع عن الدولة المصرية وأحيانا تتوسع الدولة المصرية، وكان ذلك في عهد محمد علي باشا، وبالتوازي مع كل ذلك، كان هناك آخرون لديهم ثقة كاملة في القدرة على بناء مجتمع علمي وثقافي وإبداعي بصورة ما، وفي فترة محمد علي خرجت بعثات بالمئات، وكان لدى مصر نحو 600 مبعوث وغرسوا أفكارا جديدة، ومن بعدها بدأت حركة النهضة».