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معرض القاهرة الدولي للكتاب

هيثم الحاج: الثقافة لها دور كبير في الدفاع عن الهوية الخاصة بالأوطان

كتب:

محمد عزالدين
02:35 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
الدكتور هيثم الحاج علي

الدكتور هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الثقافة لها دور كبير في الدفاع عن الهوية الخاصة بالأوطان، والحفاظ على الإنجازات المادية التراثية.

الحفاظ على التراث الثقافي

وأضاف «علي»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز: «لا أعلم لماذا سحب الثقافة إلى خانة الفنون والإبداعات الأدبية فقط، وأن المثقف هو من يقوم بكتابة المؤلفات، في حين أن الفلاح الذي يوجد في حقله من الممكن أن يمتلك حكمة وثقافة كبيرة يضاهي بها الكتاب والمفكرين».

وأضاف في حديثه، أن الثقافة لها دور كبير في الدفاع عن الهوية الخاصة بالأوطان؛ لذا الحفاظ على التراث الثقافي أمر غير مقبول للنقاش وحتمي.

وتابع: «هناك مجموعة مكونات في الثقافة يجب إحسان استغلالهم وهذه المكونات تتمثل في المكون البشري الخاص بالمبدعين والمفكرين، ومكون متعلق بالمورد التراثية الذي يمكن تسويقها بشكل جيد بما يعود بالنفع على الوطن».

 

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