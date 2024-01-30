أستاذ طرق: الخط الرابع لمترو الأنفاق نقلة نوعية كبيرة بمنظومة النقل في مصر

قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل، إن تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق يعتبر نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل في مصر، خاصة أنه يخدم مناطق كبيرة ويترابط مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمونوريل.

خدمات متميزة للركاب

وأضاف عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أنّ الخط الرابع سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وسيتم تنفيذه وفق آليات تراعي مختلف الفئات خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من دخول المحطة وصولاً إلى شباك التذاكر وأخيرا رصيف القطار نفسه.

ونوه إلى أن مشروعات النقل الجماعي تتكامل مع بعضها البعض بداية من المترو ثم المونوريل ثم الأتوبيس الترددي والقطار الكهربائي السريع والخفيف.

دراسات الجدوى الاقتصادية

وكانت وزارة النقل أعلنت بدء دراسات الجدوى الاقتصادية للخط الرابع للمترو الجاري في إبريل 2024، والذي يعد أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وينفذ وفق المواصفات والمعايير العالمية بأيادٍ مصرية خالصة.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنه من المقرر الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع نهاية العام الحالي، موضحة أن المشروع يتم وفق جدول زمني مُحدد وسيخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

ونوهت الوزارة إلى أن تنفيذ المشروع يوفر آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أنه تم بحث مستجدات تنفيذ المشروع مع النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» وسفير اليابان بالقاهرة.