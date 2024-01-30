رحل اليوم.. من هو الملحن هيثم توفيق مدير فرقة على الحجار؟

رحل عن عالمنا الملحن هيثم توفيق، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك حسبما الفنان علي الحجار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشر صورته، وعلق عليها: «في ذمة الله الصديق العزيز الفنان هيثم توفيق.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة».

هيثم توفيق

وبدأ الجمهور يتسأل عن هو الملحن هيثم توفيق، لذلك يرصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.

- ملحن مصري.

- من مواليد أواخر السبعينات.

- مدير فرقة علي الحجار.

- لحن دعاء الشهيد.

- لحن أغنية «خلق الله» والتي تمّ اعتمادها كمقدمة لبرنامج «باب الخلق».

وفاة هيثم توفيق

يذكر أنَّ أول من أعلن خبر الوفاة كان محمد خفاجي إذ كتب عبر «فيس بوك»: «سبحان من له الدوام خبر صادم ومحزن، وفاة الصديق العزيز الخلوق المحترم الملحن والمطرب هيثم توفيق مدير فرقة الأستاذ على الحجار، ملحن دعاء (الشهيد) اللي كنت كتبته للأستاذ علي الحجار من سنين، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا هيثم، فضلا وليس أمرا ادعوا له».