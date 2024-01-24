الأرصاد الجوية: نشاط نسبي للرياح خلال فترة الصباح «فيديو»

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض، مشيرة إلى أننا نشعر بالأجواء الشتوية بشكل كبير لأن مصادر الكتل الهوائية قادمة من مناطق منخفضة في قيم درجات حراراتها وهي جنوب أوروبا، وهناك نشاط نسبي للرياح في فترة الصباح يجعلنا نشعر بالبرودة بشكل أكبر.

منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر قناة «DMC»: «وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على انتشار السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تحجب جزءا من أشعة الشمس ما يؤدي إلى إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة».

نشاط للرياح

وأكملت: «وجود نشاط للرياح يجعلنا نشعر أن قيم درجات الحرارة منخفضة، كما أنه خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس يكون هناك مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، إذ أن درجة الحرارة الصغرى خلال فترة المساء تكون ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية في المناطق الشمالية، وفي محافظات الصعيد تصل إلى 7 و8 درجات، كما أن الأجواء شديدة البرودة خلال فترة المساء بشكل كبير خاصة في فترات الليل المتأخر».