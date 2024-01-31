رابط التسجيل في استمارة الثانوية الأزهرية 2024.. باق 15 يوما

تزايد الحديث خلال الساعات الماضية عن استمارة الثانوية الأزهرية 2024 والتي تنتهي مدة التسجيل لطلاب الثانوية الأزهرية يوم 15 فبراير 2024، حسب ما أكده الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

استمارة الثانوية الأزهرية 2024

وقال رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية في تصريحات لـ«الوطن» إن الهدف من استمارة الثانوية الأزهرية 2024 تأتي انطلاقاً لتحقيق أجندة التنمية المستدامة «مصر 2030»، كما أنَّ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وجه بضرورة التحول الرقمي في المعاهد الأزهرية من أجل خدمة الطلاب وأولياء الأمور على أفضل وجه.

وأوضح عبدالعظيم طريقة التسجيل في استمارة الثانوية الأزهرية 2024، إذ أكّد أنَّه يجب على الطالب الدخول إلى موقع الأزهر الشريف ومن ثم يقوم الطالب بتسجيل الرقم القومي، ثم يكتب كلمة السر، ثم يضغط بتسجيل الدخول، ثم يُدخل البيانات المطلوبة بدقة شديدة وبعد ذلك يرفع مستنداته ويجب التأكد منها بدقة شديدة، ثم يحفظ البيانات وللدخول على رابط بوابة الأزهر أضغط هنا.