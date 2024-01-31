انطلاق المؤتمر الدولي لكلية طب بنين الأزهر اليوم

ينطلق اليوم، المؤتمر الدولي الخامس والعشرين لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وذلك بمشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف، وأساتذة الطب من مختلف أنحاء العالم.

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي بكلية طب بنين الأزهر

وقال الدكتور أحمد السواح، رئيس قسم طب الأطفال بالكلية، ورئيس المؤتمر، إن مؤتمر هذا العام يتناول كل ما هو جديد في مجالات طب الأطفال، ومعدل الذكاء والتحصيل الدراسي، وأمراض التوحد، فضلا عن تناول أحدث الأبحاث العلمية في مجالات تشخيص وعلاج أمراض الأطفال والحد من تأثيرها الضار على الجهاز العصبي المركزي وعلى المخ.

وأضاف السواح في بيان له، أن المؤتمر تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة الوطنية، فضلا عن مشاركة عدد من الدول الخارجية بالمؤتمر؛ ومنها: مشاركات من دول أفريقية، وماليزيا، وإندونيسيا، ويأتي في إطار تبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر.

واختتم حديثه بأن المؤتمر يُقام برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية.