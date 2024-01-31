تعرف على رابط بوابة الأزهر للحصول على نتائج الامتحانات

تعد بوابة الأزهر الإلكترونية من المواقع التي تشهد عمليات بحث كبيرة وذلك لاقتراب موعد إعلان نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية الأزهرية، إذ يترقب الطلاب وأولياء أمورهم النتيجة، فيما أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية الرابط الذي من خلاله يتمكن الطلاب من الحصول على نتائج الامتحانات التي أدوها في مختلف المواد خلال الفصل الدراسي الأول.

رابط بوابة الأزهر للحصول على نتائج الامتحانات

وحول رابط بوابة الأزهر للحصول على نتائج الامتحانات، فقد أعلنت المعاهد الأزهرية أنَّه يمكن للطلاب الضغط هنـا لمعرفة نتائجهم ومجموع الدرجات التي حصلوا عليها في الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية، وكشفت مصادر مُطلعة عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024، إذ أفادت أنه لا تزال عمليات تصحيح أوراق الامتحانات قائمة حتى اللحظة، ومن المقرر أنَّ يتواصل تصحيح أوراق الإجابات.

موعد إعلان نتائج الامتحانات للإعدادية الأزهرية

فيما أكدت المصادر الأزهرية لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ إعلان نتائج الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، التي يتم وفقاً لها تصحيح الامتحانات التي أداها الطلاب.