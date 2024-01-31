تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

أيام قليلة تفصل طلاب الابتدائية الأزهرية عن إعلان نتائجهم، إذ يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة، وقد كشفت مصادر مطلعة في قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، ويعد موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، من الأمور التي تشغل بال وتفكير الكثيرين للاطمئنان على نتيجة امتحاناتهم التي قاموا بتأديتها خلال الفصل الدراسي الأول.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وقالت مصادر مطلعة في قطاع المعاهد الأزهرية لـ«الوطن»، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، سيكون خلال الأيام القادمة وتحديداً الأسبوع القادم وقبل حلول يوم الاثنين، إذ شهد محرك جوجل عمليات بحث عديدة للحصول على نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهريتين.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وأعلنت بوابة الأزهر الالكترونيه 2024، أنَّها ستتيح نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس للطالب من هنـا، ووفقا لتعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني، فإنه تُجرى عمليات التصحيح بدقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأزهر حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً، علاوة ضرورة توفير جميع سبل الراحة للمصححين، حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه.