بالتزامن مع موسم تساقط الأمطار.. نصائح اتبعها وتجنب هذه الأخطاء لسلامتك

بالتزامن مع موسم الأمطار يهتم كثيرون بمعرفة أحوال الطقس يوما بيوم، وأهم ما يشغل الناس في الوقت الحالي، وخاصًة بأن التوقع بالأصعب في أيام الشتاء لم يأتِ بعد، ويتساءلون عن أهم الاحترازات التي يجب توخي الحذر منها خلال الأجواء موجة البرد القاسية التي تشهدها جميع أنحاء الجمهورية، وسقوط أمطار متفاوت الشدة على جميع المحافظات، منذ أيام، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل.

وبالتزامن مع موسم تساقط الأمطار تستعرض «الوطن» نصائح يجب اتباعها وتجنب هذه الأخطاء، وفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور، وما نشرته الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اتبع النصائح التالية لسلامتك

- حال الخروج من المنزل حافظ على المشي في مكان آمن وتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية وأعمدة الكهرباء والإنارة.

- عند سقوط الأمطار تجنب الوقوف في المناطق المرتفعة والوقوف على أسطح المباني والعمارات قيد الإنشاء.

- حال القيادة أثناء هطول الأمطار الغزيرة قم باستخدام الإشارات التحذيرية وتشغيل المصابيح.

- قم بقيادة السيارة بأقل من السرعة المفترضة، والحفاظ على ترك مسافة كافية بينك وبين السيارات الأخرى.⁠

⁠- المشي بعيدًا عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية حتى تتجنب الإصابات.

⁠- عند سقوط الأمطار عدم السماح للأطفال اللعب خارج المنزل، حتى لا يصابوا بأي صعق كهربائي أو الإصابة حال سقوط أي شيء بسبب الهواء.

نصائح حتى لا تصاب بصعق كهربائي

- عدم ملامسة الفيش حال بلل الأرضيات أو الأيدي.

- التأكد من فصل جميع المفاتيح والأجهزة الكهربائية.

⁠- عدم تشغيل أي من الأجهزة الكهربائية إلا بعد التأكد من عدم وجود أي مياه على سطح الشقة وداخلها.

- يجب التأكد من أن الممر الخاص بتصريف المياه يعمل لتصريف جميع المياه التي تكونت على سطح العقار حتى لا تتسرب المياه إلى أي توصيلات كهربائية.

نصائح طبية خلال سقوط الأمطار

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، لـ«الوطن»، إنه يجب توخي الحذر حتى لا يصاب الأشخاص بنزلات البرد خلال تقلبات الطقس وسقوط الأمطار.

- عدم المشي تحت الأمطار إلا في حالات الضرورة ويجب تغطية الرأس، حتى لا يصاب الشخص بنزلات البرد والإنفلونزا والتهاب في الشعب الهوائية.

- الحرص على تناول المشروبات الدافئة، والحد من الأطعمة الدسمة.

- عدم الخروج في المطر إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على الملابس من البلل والحرص على اصطحاب شمسية جيدة.

- ارتداء الملابس التي تتناسب مع درجات الحرارة المنخفضة.

- مراقبة درجة حرارة الأطفال بشكل يومي والحرص على اختيار الملابس المناسبة للطقس وعدم السماح لهم باللعب خارج المنزل.