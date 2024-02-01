في خطوات بسيطة.. اعرف طريقة تجديد رخصة القيادة «أون لاين»

يعتبر تجديد رخصة القيادة من الأمور التي تهم العديد من المواطنين وذلك تجنبًا لتوقيع أي غرامات عليهم، وتعمل الدولة المصرية على تيسير العديد من سبل الحياة عن المواطنين، وفي إطار ذلك توفر الحكومة المصرية العديد من الخدمات المختلفة التي يمكن إتمامها عن طريق الإنترنت ومن ضمنها استخراج رخصة القيادة.

تجديد رخصة القيادة 2024 اون لاين

وتجديد رخصة القيادة 2024 «أون لاين» يتمّ من خلال خطوات بسيطة وذلك من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، والتي يمكن الدخول إليها من خلال الضغط هنــــــــــا، حينها ستظهر للمواطن صفحة وعليه أن يختار منها كلمة «مركباتي» والتي تتواجد ضمن الخدمات على جانب الصفحة.

بعدها سيظهر صفحة جديدة للمواطن، ومن هذه الصفحة عليه أن يضغط على «تجديد رخصة مركبة»، وبعدها ينتقل المواطن لصفحة جديدة تطلب من المواطن إدخال عدد من البيانات المطلوبة من أجل التسجيل بالخدمة، وتتلخص في إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور بعدها الضغط على «تسجيل الدخول».

تجديد الرخصة 2024

الخطوة التالية لذلك هي إدخال بيانات رخصة القيادة وذلك من أجل تجديدها، وبعد الانتهاء من كتابتها بشكل سليم يضغط المواطن على كلمة «تسجيل»، بمجرد إتمام تلك الخطوة يتمّ تلقائيًا إرسال بيانات المواطن إلى إدارة المرور التابع لها المواطن حتى يتمّ تجديد رخصته.