3 باحثين مصريين يصممون تطبيقا يكشف المعادن بالصحراء.. مخصص لشركات التعدين

كشف الدكتور محمد عبدالهادي بدوي مدرس مساعد بكلية العلوم في جامعة المنصورة، تفاصيل مشاركته مع باحثين مصريين آخرين في إطلاق تطبيق هدفه اكتشاف مناطق المعادن في باطن الأرض، والذي حصل على جائزة في أشهر مسابقة بالاتحاد الأوروبي على مستوى كل المجالات مثل التكنولوجيا والتطورات في الصناعات الغذائية والمواد الخام.

تقييم شامل لمناطق الدراسة من مصادر بيانات مختلفة

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «نشرنا أكثر من بحث علمي في دوريات علمية متخصصة، وطبقنا فيها فكرتنا على دمج مجموعة من البيانات المختلفة سواء أقمار صناعية أو بيانات جيوفيزيائية حتى نجري تقييما شاملا لمناطق الدراسة من مصادر بيانات مختلفة».

وأوضح: «ومن هنا جاءتنا فكرة إطلاق تطبيق يكون موجها لشركات التعدين بشكل خاص في مصر، وبشكل عام على مستوى العالم حتى نوفر الوقت والجهد والتكلفة فيما يتعلق بالاستكشافات الأولية».

المسابقة تتبع مؤسسة الابتكار والتكنولوجيا

وتابع: «بعد نجاحنا في تطبيق فكرتنا، قدمنا في أهم مسابقة بالاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، حيث تتبع المسابقة مؤسسة الابتكار والتكنولوجيا المتخصصة في مجالات كثيرة، وتم تقييمنا في أكثر من لجنة حتى أحرزنا المركز الثالث على مستوى أوروبا من إجمالي 200 فريق بحثي، وفكرتنا تقوم على دمج البيانات بشكل مبسط يتيح لأي شخص غير متخصص في تقييم لأي منطقة يحب العمل عليها».