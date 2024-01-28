انطلاق ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية ببنها

أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الطلاب والتعليم، أن ملتقى إيداع الخامس لكليات التربية النوعية الذي تستضيفه جامعة بنها اعتبارا من اليوم وحتى الخميس المقبل، فرصة لتعزيز التعاون العلمي والطلابي بين الجامعات المشاركة وعددها 10 جامعات، تشارك بفرق بلغ عدد طلابها 350 طالبا في إطار سعي وزارة التعليم العالي والجامعة لإعداد جيل من الطلاب قادر على الإبداع في كافة المجالات والأنشطة.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية بالتعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد كلية التربية النوعية ببنها، والدكتور خالد عيسوي مستشار رئيس جامعة بنها للأنشطة الطلابية والدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية بجامعة بنها لشئون التعليم.

وأكد أن جامعة بنها تشهد طفرة كبيرة في الأنشطة الطلابية التي تساعد الطلاب على تحقيق ذاتهم في مختلف المجالات؛ بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة قادرة على التعامل مع المجتمع وسوق العمل، مشيرا إلى التزام جامعة بنها بتقديم بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار لطلابها، كما أننا نعتز بتبادل الخبرات والأفكار مع الجامعات المشاركة في فعاليات الملتقى.

الملتقى فرصة مهمة للتفاعل وتعزيز التعاون

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الملتقى فرصة مهمة للتفاعل وتعزيز التعاون العلمي بين مختلف المؤسسات الأكاديمية ويهدف إلى بناء شخصية الطلاب، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتنمية مهاراتهم القيادية والحوارية ومواهبهم الإبداعية في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى إبراز الدور الحيوي والفعال للأنشطة الطلابية في تعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بين الطلاب، مضيفا أن هذا التواجد المشرف يعكس التضامن والروح العلمية التي تجمعنا في سبيل التطوير وبناء جيل يحمل رؤية إيجابية وملهمة، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح الملتقى والنجاح والتوفيق لجميع المشاركين.

تعزيز التعاون والصداقة والتواصل

وقال الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد كلية التربية النوعية ببنها، إن تنظيم ملتقى إبداع في نسخته الخامسة انطلق اليوم لمدة 5 أيام بمشاركة 10 جامعات مصرية حكومية، مشيرا إلى أن الجامعة حرصت على إقامة الملتقى لتعزيز التعاون والصداقة والتواصل بين كافة الجامعات المصرية في إطار إعداد جيل قادر على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وأضاف أن الملتقى يتضمن مسابقات في مجالات التربية الفنية والاقتصاد المنزلي والتربية الموسيقية وتكنولوجيا التعليم وعدد من الأنشطة المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية، موضحا أن تنظيم الملتقي يؤكد امتلاك الجامعة للكوادر البشرية للاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في كافة المجالات.

منح الطالب فرصة فتح باب للعلاقات الاجتماعية

ولفتت الدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشؤن الطلاب والرئيس التنفيذى للملتقى، أن مثل تلك الملتقيات تمنح الطالب فرصة فتح باب للعلاقات الاجتماعية مع الآخرين والتعرف على أنماط حياتهم اليومية بما يضمن الاستفادة من تجاربهم الشخصية والتدريب على الاعتماد على النفس وعدم الاتكالية، وترويض الذات على تحمل المسؤوليات وأيضا تعزيز القدرة على احترام الآخر والتعاون معه وهو ما يفيد الطالب في مراحل لاحقة من حياته.

وأضاف الدكتور محمود منصور رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية ببنها، أن الملتقيات تعمل على توسيع مدارك الطالب حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاته وينمي مهاراته أو خبراته للمساهمة في تفتح قدراته الإبداعية المختلفة وتعمل على ترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع وتعزيز قدرات الطلاب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.