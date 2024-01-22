600 مستفيد من برنامج «المصريون يتعلمون» لمحو الأمية في مراكز شباب القليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق برنامج «المصريون يتعلمون» لمحو أمية الكبار، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، من أجل التصدي لمشكلة الأمية والقضاء عليها.

وأوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه جرى خلال الفعاليات تنفيذ فصول محو الأمية وتعليم الكبار في 50 مركز شباب على مستوى إدارات بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، بواقع 600 دارس تحت شعار «المصريون يتعلمون».

مراكز خدمة مجتمعية

وأضاف، في بيان، أن الفعاليات تأتي في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحقيقا لمفهوم جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، حيث فتحت مراكز الشباب أبوابها لتنفيذ مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية وتعليم مباديء القراءة والكتابة للكبار بجميع انحاء الجمهورية

استثمار طاقات الشباب

وأضاف «الصبروط»، أن المشروع يهدف إلى استثمار طاقات الشباب في تطوير وتنمية المجتمع والمساهمة في القضاء علي الأمية، عن طريق فتح فصول لمحو الأمية فى جميع مراكز الشباب بكافة المحافظات ،كما يهدف إلى رفع مستوى الثقافة العامة لهم، حيث تعد محو الأمية آداة تتيح تحسين ظروفهم الصحية والاقتصادية والمعيشية.