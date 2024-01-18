«شباب ورياضة» القليوبية تواصل متابعة 32 هيئة

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة، ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، التي شملت 32 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

شملت المتابعة 4 مراكز شباب بكفر شكر، و4 مراكز بإدارة الخانكة، و10 مراكز من إدارة بنها، و3 مراكز بشبرا الخيمة، أما إدارة شباب قليوب مركز، و4 بإدارة طوخ، و5 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر، ومركز بإدارة شباب القناطر.

التأكد من الالتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء

شملت المتابعات، التأكد من الالتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء، والاهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة الخاص بالمركز، ومراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب، واستيفاء السجلات المالية والإيصالات، ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين.

تغيير الأعلام التالفة الموجودة أعلى المباني

كما تم التنبيه على تغيير الإعلام التالفة الموجودة أعلى المباني الإدارية، وصيانة مرافق المركز بشكل دوري، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، وإطفاء أنوار الملعب في حال عدم وجود أنشطة، وتم تدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات، والتنبيه على تلافي الملاحظات، وقبول سداد اشتراك العضوية.

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب، إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

تأتي المتابعات بناءا على تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية، تفتح أبوابها للجميع الفئات والأعمار.