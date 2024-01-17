لجان مفاجئة لمراكز شباب القليوبية وإحالة المٌخالفين للتحقيق

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد سمير من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة في نطاق إدارتي القناطر الخيرية وطوخ.

ممارسة أنشطة في مراكز شباب القليوبية

ووجه بمتابعة مركز كفر الشرفا الغربي والمنيرة ومدينة القناطر الخيرية والوقف والبردعة وأجهور الصغري وسندبييس وبهادة وكفر النخلة وكفر العمار وإمياي والصفا وتبين أن هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها، وتم التنبيه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تطبيق عوامل الأمن والسلامة واستيفاء سجلات العضوية والاهتمام بالنظافة.

كما كلف «الصبروط»، هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمتابعة بعض الهيئات الشبابية بدائرة المحافظة بإدارة شباب بنها وشملت «كفر الشموت- الشموت وفرسيس وكفر فرسيس، ومرصفا» وتبين أن المراكز مفتوحة والعاملين متواجدين والسجلات متاحة للاطلاع، وتلتزم بتنفيذ النشاط وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة، بينما تبين غياب العاملين بمركز شباب مرصفا.

وأمر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على التزام العاملين وتقديم الخدمات للنشء والشباب.