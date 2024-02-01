الطرق الصحيحة للتخزين الجيد للمجوهرات.. ابتعد عن الأماكن الرطبة

يعد الذهب من أكثر المعادن المفضلة لدى المواطنين لاقتنائها والاحتفاظ بها، خاصة السيدات التي تعتبره من أكثر أنواع الحلي انتشارا، ويتميز أيضا بأنه أفضل طريقة لادخار الأموال دون فقدان قيمتها.

أفضل الطرق لتخزين المجوهرات في المنزل

وقالت مؤسسة «sankarigold» إن تخزين المجوهرات له بعض الشروط لكي تحتفظ برونقها ولمعانها، وتوضح «الوطن» في السطور التالية طرق التخزين السليم:

1- تجنب التلاصق بين المجوهرات والتلف:

فعند تخزين المجوهرات في مكان واحد دون الفصل بينهما، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التلاصق بين القطع، مما يسبب لها خدوشاً وتلفاً، لذا يجب استخدم صناديق مخصصة أو أكياس فاصلة لتفادي هذا التلامس.

2- حماية المجوهرات من التأثيرات البيئية:

يعتبر التخزين السليم للمشغولات الذهبية يساعد في حماية المجوهرات من التأثيرات البيئية الضارة، كالرطوبة التي يمكن أن تؤدي إلى تأكسد المعادن، فيجب تخزين المجوهرات في أماكن جافة وجيدة التهوية.

3- الحفاظ على المجوهرات منظمة ومرتبة:

تخزين المجوهرات يجعلك تحصل على القطعة التي تبحث عنها بسهولة أكثر، ويقلل فرص الخدش أو التلف.

4- الحفاظ على المجوهرات لأطول فترة ممكنة:

التخزين الجيد يساعد في الحفاظ على المجوهرات لأطول فترة ممكنة، واستدامة مظهرها الجيد قدر المستطاع.