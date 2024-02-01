انتشار بديل الذهب يثير الجدل.. الغويشة بـ200 جنيه ومفاجأة عند البيع

متابعة أسعار المشغولات الذهبية هو واحد من اهتمامات الكثير من المواطنين، ربما بهدف الشراء للزينة، وربما للاستثمار من خلال ادخاره والحفاظ على قيمته، فادخار الذهب واحد من الأمور المتوارثة بين الأشخاص بوجه عام، والسيدات بشكل خاص، سار على نهجه الكثير من الأشخاص، خاصة لمن يبحث عن المكسب على المدى البعيد.

ومع تباين أسعار الذهب، يحاول العديد، وخاصة المقبلين على الزواج، التحايل على الأمر، ربما بالاكتفاء بدبلة واحدة، أو استبدال الشبكة بأخرى من الفضة، قبل أن تسيطر منشورات تحوي عروضا لما يسمى بـ«بديل الذهب».

انتشار بديل الذهب يثير الجدل.. الغويشة بـ200 جنيه

وخلال الفترة الأخيرة، انتشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، لبيع مجموعة متنوعة من الإكسسوار الذهبية، التي لا يمكن تفرقتها عن الذهب، من الأساور، والقلائد، والأطقم الكاملة، بأسعار زهيدة إذ تصل سعر الأسورة «الغويشة» 200 جنيه فقط، وقد يصل سعر الشبكة كاملة لـ2000 جنيه ، تحت مسمى «بديل الدهب».

مفاجأة عند البيع.. خبير يحذر من بديل الذهب

وفي هذا الصدد، علق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، على الأمر، مؤكدًا أن هذه القطع ما هي سوى تحايل على ارتداء الذهب للزينة فقط، مؤكدًا إنها قطع مصنوعة من الاستانلس، ومطلية بقشرة الذهب، أو إنها ذهب صيني، وليست بديلًا عن الذهب: «مجرد إكسسوار، استحالة يكون بديل عن الدهب بقيمته ولا تمنه، ولا أهميته».

وحذر سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، خلال حديثه لـ «الوطن» من الإنسياق حول شراء بدائل الذهب: «ممكن تروح تجيب منه شبكة بـ 2000، أو 3000 جنيه، ودي برده فلوس، وتيجي تبيع تتفاجئ إن مفيش بيع، ومفيش جنيه رجعلك، يعني انت خسرت الفلوس»، مستطردًا: «ده مش دهب ولا بديل ليه، ده إكسسوار ليس له قيمة».

ونصح نادي نجيب، المواطنين بتوخي الحذر عند الشراء، والاتجاه لمحلات الصاغة المعروفة، والاهتمام بالفاتورة للحفاظ على حقوقهم.