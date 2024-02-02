طالبة تهدي والدها شهادة تقدير فازت بها في ملتقى إبداع بجامعة بنها

شهد ملتقى إبداع الخامس للجامعات المصرية، والذي عُقد في جامعة بنها موقفا إنسانيا من الطالبة سلمى أحمد عاطف حشيش، عقب تكريمها من الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد كلية التربية النوعية لحصولها على المركز الأول في طباعة المنسوجات على مستوى الجامعات المصرية.

الطالبة تندفع نحو والدها

واندفعت الطالبة نحو والدها الذي حضر خصيصا الحفل الختامي لمشاركة نجلته فرحتها بالتكريم، وقامت الطالبة باحتضان والدها وإهدائه شهادة التقدير قائلة إن حضوره حفل تكريمها هو أفضل تكريم لها.

من جانبه وجه أحمد عاطف حشيش والد الطالبة الشكر لجامعة بنها على ما بذلته من جهود للخروج بهذا الشكل الرائع، واكتشاف الطاقات الكامنة داخل الطلاب.

ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية

وشهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحفل الختامي لملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية بالتعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها والدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية بجامعة بنها وعمداء ووكلاء وأساتذة وطلاب كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية المشاركة بالملتقى.

وخلال الحفل أكد الجيزاوي أن مركز إبداع مصر الرقمي بجامعة بنها يأتي فى إطار الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المبتكرين والنوابغ من خلال الاستثمار في البشر، ودعم ريادة الأعمال لتواكب الثورة الصناعية الرابعة والتي ستؤدي إلى اختفاء العديد من الوظائف، واستحداث وظائف أخرى فيكون التعليم من أجل الاستثمار.