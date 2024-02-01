أمطار رعدية وثلوج في المحافظات.. وسانت كاترين تسجل 3 درجات تحت الصفر

«كأنك تعيش في أجواء شتوية أوروبية».. تشهد بعض المدن المصرية سقوط الثلوج في هذه الأيام، وتراجع شديد في درجات الحرارة إلى أقل من الصفر بثلاث درجات في سانت كاترين بجنوب سيناء، فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية والغربية والشرقية وبعض المحافظات الوجه البحري سقوط للأمطار أي حبات البرد والثلج المبلور وخاصة الإسكندرية.

مدن مصرية تسجل درجات حرارة 3 تحت الصفر

وكشفت الأرصاد الجوية عن تراجع درجة الحرارة في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء على أن تسجل الصغرى - 3 تحت الصفر، والعظمى 9 درجات، مع تساقط الثلوج في فصل شتوي بامتياز، بينما سجلت مدينة نخل في سيناء، الصغرى -1 تحت الصفر، والعظمى 13 درجة، ليوم الجمعة الموافق 2 فبراير.

وفي صعيد مصر سجلت محافظة الوادي الجديد أقل درجة حرارة الصغرى 4 درجات، وتتساوى في أجوائها محافظتي أسيوط والمنيا التي سجلتا أيضا الصغرى 4 درجات، ويليهم محافظة سوهاج 5 درجات الصغرى.

تساقط الأمطار على المحافظات

وأكدت غرف العمليات في المحافظات، استمرار تساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة وحبات البرد على محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية مثل الإسكندرية وغيرها المحافظات والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومدن خليج السويس، وبعض محافظات الوجه البحري.

وكشفت الأرصاد الجوية أماكن سقوط أمطار غزيرة غدا الجمعة على كافة الأنحاء منها «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية – دمياط- بورسعيد - شمال سيناء»، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، على محافظات «الغربية - الشرقية - المنوفية - مدن القناة - منطقة خليج السويس - وسط سيناء»، تمتد خفيفة إلى محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية».

أصعب أيام الشتاء

وكانت الأرصاد الجوية حذرت من تخفيف الملابس خلال الفترة الجارية، إذ تعتبر أشد أيام الشتاء، حيث تنشط الرياح بشكل ملحوظ وتكاثر السحب المُمطرة وسقوط الثلوج، وتسجيل بعض المدن درجات حرارة أقل من الصفر، كما رفعت حالة الطوارئ في المحافظات التي تسقط فيها أمطار للتلقي شكاوى المواطنين ومساعدتهم مع موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد.