768 وحدة سكنية بالقرعة العلنية.. تفاصيل الطرح التكميلي لشقق العبور الجديدة

علمت «الوطن» من مصادرها بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرعة العلنية لوحدات الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة، والمتوقع الإعلان عنها قبل نهاية فبراير الجاري، ستتم على ثلاث مراحل في نفس اليوم، وبنفس القاعة، الأولى لوحدات الأدوار المتكررة، والثانية على أدوار الأرضي والثالثة لوحدات الدور الأخير.

تفاصيل الطرح التكميلي

وخلال التقرير التالي تنشر «الوطن» أهم وأبرز التفاصيل الخاصة بالطرح التكميلي الجديد، وهي كالتالي:

1 - يضم الطرح التكميلي بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة، 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 إلى 93 مترًا مربعًا، بنظام القرعة العلنية اليدوية، للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الحجز والتي سبق طرحها، بشرط ألا يكونوا قد سحبوا مبلغ جدية الحجز، من بنك التعمير والإسكان.

2 - الطرح التكميلي الحالي يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير حزمة متنوعة من الوحدات السكنية للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويجب على المستفيد أن يستكمل سداد 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة، من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية.

3 - يسدد المستفيد مبلغ 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند الاستلام، على أن يسدد باقي قيمة الوحدة السكنية والذي يعادل 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، بفائدة تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري عند الطرح.

4 - يسدد المستفيد 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، على أن يتم سداد القسط الأول بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الاستلام، كما يسدد مبلغ وديعة الصيانة على قسطين الأول عند الاستلام، والثاني بعد مرور عام من استلام الوحدة السكنية.

5 - لا يحق للأسرة الواحدة، التقدم لحجز أكثر من وحدة، حيث يتم استكمال الإجراءات وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ببنك التعمير والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استكمال دفع قيمة جدية الحجز

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نوهت إلى أن سداد استكمال الـ20% من قيمة الحجز بدأ بالفعل على نفس رقم الاستمارة الذي حول المستفيد مقدم الحجز عليه، وذلك حتى نهاية شهر فبراير الجاري.