مش هتحس بالبرد.. 6 أكلات ومشروبات تمتحك الشعور بالدفء عند الخروج من المنزل

بالتزامن مع موسم الأمطار وتسجيل أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء، تعد حالة الطقس أهم ما يشغل بال كثيرون بشكل يومي، خاصًة مع اخفاض درجات البرودة التي تشهدها جميع أنحاء الجمهورية، وتساقط أمطار متفاوت الشدة، ويتساءلون عن الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتباعها لحمايتهم من الشعور بالبرد المستمر أو حتي إصابتهم بنزلادت البرد حال خروجهم من المنزل في أي وقت.

نصائح للشعور بالدفء عند الخروج من المنزل

تستعرض مجموعة من النصائح للشعور بالدفء حال الخروج من تامنزل خلال موجة البرد القارصة وتساقط الأمطار والثلوج حتي لا تتطور الحالة للإصابة بنزلات البرد وعضة البرد.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهابـ استشاري البكتيريا والمناعة، لـ«الوطن»، إنه يوجد بعض الاحتياطات التي يجب على الأشخاص اتحاذها، حتي لا يشعرون بموجة البرد القاسية والأمطار التي تشهدها البلاد، أهمها تجنب العادة الشائعة المتمثلة في الخروج تحت المطر.

وتضيف نهلة، يجب عدم الخروج من المنزل عند تساقط الأمطار إلا في حالة الضرورة، لتجنب الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، ويجب تغطية الرأس بشكل جيد واصطحاب شمسية إذا اضررنا للخروج، والحفاظ على الملابس من البلل، ويجب مراقبة ملابس الأطفال ودرجات الحرارة، وعدم لعبهم خارج باب المنزل، والحرص على تدفئة القدمين واليدين، لأن الأطراف تبرد بشكل أسرع.

أكلات ومشروبات تمنحك الدفء

الحرص على تناول المشروبات الدافئة بشكل مستمر، والأطعمة التي تساعد على الشعور بالدفء، مثل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (C) والزنك، بحسب استشاري المناعة:

- شوربة العدس من أشهر الأكلات الشتوية التي تساعد على الشعور بالدفء خلال موجات البرد القاسية.

- شوربة الدجاج بالخضراوات وجميع أنواع الشوربة، تحتوي على البروتينات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء لتساعد على تدفئته، والحد من الشعور بالجوع.

- تناول الكشك في الشتاء مفيد للجسم، لأنه يمده بالدفء والحرارة، ويمنحه الإحساس بالشبع لفترات طويلة.

البطاطا وحمص الشام

- تعد البطاطا الحلوة من أكثر الأكلات الشعبية في فصل الشتاء، وتمنح الشخص الشعور بالدفء ومكونات غذائية عالية، وتقدم بعدة طرق.

- يساعد حمص الشام على الشعور بالدفء لفرات طويلة ويعد من أشهر الوصفات خاصةً في فصل الشتاء، وبسبب التبيلة الخاصة به فهو يحتوي على عدة فيتامنيات مهمة للجسم.

- من المعروف أن السحلب من المشروبات المضلة والأساسية خلال فصل الشتاء، إذ تمنح الجسم درجة حرارة كبيرة والشعور بالدفء، ويعمل كمنشط للدورة الدموية، وإضافة المكسرات له تمنحه عديد من الفوائد.