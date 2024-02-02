أول ظهور بعد الخطوبة.. ليلى زاهر وهشام جمال في ضيافة «صاحبة السعادة»

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، الفنانين ليلى زاهر وهشام جمال، في حلقة جديدة من برنامجها «صاحبة السعادة»، والمذاع على قناة dmc، في الظهور الأول للثنائي بعد خطبتهما.

هشام جمال وليلى زاهر في ضيافة صاحبة السعادة

وشوقت الإعلامية إسعاد يونس، الجمهور للحلقة من خلال نشر صورة لهما دون إظهار وجهيهما، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت: «ضيوف حلقة يوم الاثنين… تفتكروا مين؟».

وفي وقت سابق، استضاف برنامج صاحبة السعادة، الثنائي وقدما أغنية «في شي مكان»، على طريقة الديو، وأبدعا في الغناء، ما اعتبره كثيرون إعلان عن حبهما.

خطوبة هشام جمال وليلى زاهر

وفي وقت سابق، أعلن المنتج والفنان هشام جمال والفنانة ليلى زاهر ارتباطهما رسميًا فى حفل عائلي، في 10 يناير المضي، ونشر هشام صورا من الاحتفال عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقت: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا.. من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير».

أغنية أمور بسيطة

وطرح هشام جمال وليلى زاهر، الأسبوع الماضي، أغنيتهما الجديدة على طريقة الديو، «أمور بسيطة»، والتي اقتربت من تحقيق 9 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب».