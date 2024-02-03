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بشرى للمواطنين.. تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي الدخل

كتب:

أيمن حمزة
11:03 ص | السبت 03 فبراير 2024
قيادات الاسكان يتفقدون تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بحدائق العاصمة

قيادات الاسكان يتفقدون تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بحدائق العاصمة

استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، المهندس أحمد إسماعيل ممثل وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، بحضور المهندس محمود عبد الله، نائب رئيس الجهاز.

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وأكد رئيس جهاز حدائق العاصمة، على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لإنهاء 100 ألف وحدة سكنية، تدخل ضمن خطة الدولة في بناء مليون وحدة سكنية بمصر.

وأكد رئيس الجهاز، أنه يتم عمل لقاءت مستمرة مع الشركات العاملة بمشروعات الإسكان للتأكيد على زيادة نسب الإنجاز لتلبية العدد المطلوب بالإعلانين الرابع عشر، والخامس عشر لمبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين»، كما تم التأكيد على توفير الخامات اللازمة من مواد بناء وتشطيب لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.

وشدد المهندس أحمد إسماعيل، ممثل وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، على الشركات المنفذة للمشروعات، بالتنسيق مع مصانع السيراميك، والأجهزة الصحية، وكماليات التشطيبات، حيث جرى عمل معرض لاستعراض هذه النماذج، ومنتجات المصانع، ويجري الاختيار منها وفقا للذوق العام، بعد المراجعة الفنية لها من جهات الإشراف، تنفيذا لرؤية الدولة بالتنوع في تشطيب الوحدات السكنية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.