سقوط أمطار خفيفة على جبال وسط سيناء والطرق الرئيسية

شهد جبل الحلال والجبال والهضاب القريبة منه والسهول بمناطق وسط سيناء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم الجمعة.

وذكر مجلس مدينة الحسنة في بيان له اليوم، أنه تابع تساقط الأمطار طوال الليل حتى ساعات الصباح الأولى، مشيرا إلى أنها جاءت متقطعة على فترات متباعدة بشكل ما بين خفيف ومتوسط.

أمطار جبل الحلال غير مؤثرة

وأضاف مجلس مدينة الحسنة، ان الأمطار التي تساقطت على أعالي الجبال والهضاب، وعلى جبل الحلال تحديدا، لم تشكل أي تكوين لبرك مياه، ولم تؤثر على مجرى السيول في الحمادات والهضاب القريبة من الجبال، وقد كانت عادية وغير مؤثرة.

وأشار مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، إلى أن إدارة الأزمات في المجلس، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية، قامت بوضع سواتر ترابية خلف بعض التجمعات السكنية، وعلى الطرقات الرئيسية، تحسبا لتساقط أمطار غزيرة، وقدوم سيول من المناطق الجبلية، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي وغير مخيف حتى اللحظة.

حركة سير طبيعية بالطريق الأوسط جنوب سيناء

هذا وقد شوهدت السيارات تسير بشكل طبيعي، على الطريق الأوسط، من الحسنة إلى طريق سرابيوم بالإسماعيلية، وطريق الحسنة- نخل، المتجة إلى مناطق جنوب سيناء، وطريق وادي العمر- القسيمة- البرث، جنوب رفح حتى مناطق الوسط، وطريق طابا الجنوبي.

الجدير بالذكر أن الأمطار تساقطت على وسط وجنوب سيناء، الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وكانت خفيفة وغير مؤثرة، برغم التحذيرات المناخية لأهالي القرى بأخذ كافة الاحتياطات المطلوبة.