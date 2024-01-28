فيلم شماريخ يتراجع للمركز السادس في شباك التذاكر بـ27 مليون جنيه

تخطت حصيلة إيرادات فيلم شماريخ، على مدار أكثر من 7 أسابيع عرض بالسينما، 27 مليون جنيه، وتراجع إلى مراكز متأخرة بعد استقبال دور العرض لمجموعة من الأفلام الجديدة بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم شماريخ، خلال شباك تذاكر السينما أمس السبت، إيرادات تقدر بـ 87 ألف و227 جنيها، وتصدر المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية، حيث سبقه أفلام الحريفة، رحلة 404، أبو نسب، الإسكندراني، مقسوم.

قصة شماريخ

وتدور قصة الفيلم في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية، حيث يصطدم شاب يسعى جاهدا لأن يجعل والده يعترف به باعتباره ابنا شرعيا له، وفي مقابل ذلك يضطر للتعاون معه في أعمال مخالفة للقانون، وتحدث أزمة كبيرة عندما يقف الحب حائلا بينه وبين رغبة والده الأخيرة.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة فيلم شماريخ آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وسامي مغاوري، وآدم الشرقاوي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وكان الفيلم بمثابة آخر ظهور سينمائي للفنان مصطفى درويش الذي توفى بشكل مفاجئ قبل استكمال تصوير مشاهده.