«الإسكان» تطلق بوابة إلكترونية للاستعلام عن الفرص الاستثمارية في مصر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوابة الإستثمار الأجنبي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

طلب توفير فرصة استثمارية

وأوضح الوزير أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الإستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة إستثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلاً من الخارج.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حققت نجاحا كبيرا من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى الخطوات التي يتبعها المستثمر للتعامل على البوابة، وتشمل، الدخول على الرابط التالي من هنا، تسجيل حساب المستثمر وإدخال كل البيانات المطلوبة (الإسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون)، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، تسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة.

وأضاف: «بعد التسجيل يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، فى حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام فى حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، موضحاً أنه يتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1: 7 من كل شهر، ويتم الرد عليها خلال الفترة من يوم 8: 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن يوم 1 : 30 من كل شهر، يقوم المستثمر بإستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة فى حالة إتاحة القطعة، وبعدها يجرى التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».