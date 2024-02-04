«رياضة القليوبية» تختتم فعاليات «يوم الخير» لتوزيع الملابس على المستحقين

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات اليوم الختامي لمبادرة يوم الخير المرحلة الرابعة، التي نفذتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ممثلة في إدارة الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تنفيذ المبادرة داخل مراكز الشباب

وأوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم تنفيذ المبادرة داخل مراكز الشباب على مستوى محافظة القليوبية بمشاركة أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب والمتضمنة توزيع ملابس وأحذية وبطاطين ومواد غذائية.

معرض الملابس في مركز شباب كفر مناقر

وأشار وكيل وزارة الشباب بالقليوبية إلى أنه تم عرض فعاليات معرض الملابس بمركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة شباب بنها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مشاركة أندية الفتاة والمرأة

وأكد وكيل الوزارة أن المبادرة يشارك فيها أندية الفتاة والمرأة على مستوى مراكز شباب القليوبية، ووصل عدد المستفيدين من المبادرة حوالي 2000 شخص.