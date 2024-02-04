ضم قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء لمعاش كرامة بشروط.. اعرفها

استحدث مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، فئات جديدة من مستفيدي الدعم النقدي كرامة، إذ ضم القانون الجديد قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء لمعاش كرامة تقديرًا لهم ولجهودهم، ومن المقرر أن يعرض القانون، خلال الأيام المقبلة على مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره.

ومشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يتضمن، ضم فئات جديدة من مستفيدي معاش «كرامة» وقد نصت المادة 9 لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، على الفئات التي يصرف لهم الدعم النقدي كرامة، وهم:

الفئات المستحقة معاش كرامة

- الشخص ذو الإعاقة

-المريض بمرض مزمن

- المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفرهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية

- المرأة غير المعيلة التي تضم الأرملة، المطلقة، مجهورة العائل، زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، المنفصلة وليس لديها أبناء أولديها أبناء غير معالين، أو يعيشون مع الأب في حالة الطلاق أو الانفصال.

- اليتيم

- أبنا الرعاية اللاحقة

- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

شروط استحقاق معاش كرامة وفقًا للقانون الجديد

وأوضح قانون الضمان الاجتماعي الجديد، أن الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول الدعم إلى صاحبه، كما أن الدخل لمعول عليه هو دخل المستحق وليس دخل الأسرة.

وأضاف القانون أن الفئات المستحقة للدعم النقدي كرامة هي مساعدات مادية مقدمة للأفراد الفقراء أو محدوي الدخل.

ومن جانبها، قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن» ‘ن خطوة إصدار القانون الجديد للضمان الاجتماعي، واستحداث فئات جديدة خاصة خلال الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمواطن ومساندة الحكومة للمواطن والمجتمع المصري والمحتاجين، مؤكدة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك بفئة تكافل وكرامة، من خلال توجيهاته الدائمة للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيادة الدخل المخصص لتلك الفئة.