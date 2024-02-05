«القابضة للكهرباء»: استثناء 80 ألف منشأة من قرار تخفيف الأحمال بالمحافظات

أصدرت الشركة القابضة للكهرباء، تعليمات جديدة لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بشأن استثناء آلاف الأماكن من خطة تخفيف الأحمال، وعدم قطع التيار الكهربائي نهائيا في هذه الأماكن بسبب حيويتها.

عدد الأماكن المستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن استثناء ما يقرب من 80 ألفا و584 مكانا ومنشأة حيوية من تخفيف الأحمال بالمحافظات، منها 61 ألفا و512 مدرسة حكومية وخاصة و1900 مستشفى حكوميا وجامعيا وخاصا، إضافة إلى 5314 مكتبا ووحدة رعاية صحية و2732 محطة مياه الشرب و611 محطة رافع و440 محطة صرف صحي و3061 محطة رفع و4385 مكتب بريد و556 مكتب وفرع توثيق للشهر العقاري في جميع أنحاء الجمهورية.

الأماكن الحيوية التي تقدم خدمة للمواطن

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن سبب استثناء هذه الأماكن والمنشآت الحيوية لأنها تقدم خدمة للمواطن، ويجب توفير الكهرباء داخلها على مدار الساعة بجميع فروعها بالمحافظات الآتية: «أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، القاهرة، سوهاج، دمياط، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا، وأسيوط، الشرقية ومطروح، جنوب سيناء، والبحر الأحمر».

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات

وأجرت الحكومة تعديلا في جداول تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار منذ الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي 2024، بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 وحتى يوم 24 من نفس الشهر استجابة لرغبات أولياء الأمور؛ لتكون مدة تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميا بدء من الساعة الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساء، فيما قامت جميع فروع وشبكات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى محافظات جميع الجمهورية «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» بتعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار بدءا من يوم 25 من شهر يناير الماضي لتكون من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصرا لمدة 6 ساعات يوميا.