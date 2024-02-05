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«الأوقاف» تنظم رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بالجيزة

كتب:

إسراء سليمان
12:08 م | الإثنين 05 فبراير 2024
رحلة للأطفال

رحلة للأطفال

نظمت مديرية أوقاف الجيزة رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد موسى بن نصير بالجيزة، زاروا خلالها بزيارة متحف الفن الإسلامي في باب الخلق بالقاهرة، وسفاري بارك بمطار إمبابة.

يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بحضور الواعظة جيهان ياسين، الواعظة المعتمدة بأوقاف الجيزة، وفي إطار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج التثقيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.

كما تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.