كاتب صحفي: إقبال استثنائي على النسخة الـحالية لمعرض الكتاب

قال طارق طاهر، رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب سابقا، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب تجاوز 4 ملايين زائر، ما يمثل إقبالا استثنائيا على المعرض في نسخته الـ55، وذلك نتيجة طبيعية لتنوع فعاليات المعرض بين ندوات تنال اهتمام الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، وندوات أخرى تنال اهتمام المثقفين كشرائح تخصصية، مشيرا إلى إقامة أكثر من 5 مؤتمرات دولية شارك فيها مجموعة من المثقفين، والمبدعين العرب والأجانب، وتم عرض الكثير من القضايا في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

مرآة للدولة المصرية بكل توجيهاتها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة الثقافة حددت يوما تضامنا مع القضية الفلسطينية، وشهد اليوم العديد من الندوات عن القضية وتاريخها، إذ أنها تمثل قضية محورية للشعب المصري والقيادة السياسية، واصفا معرض الكتاب بأنه مرآة للدولة المصرية بكل توجيهاتها.

معرض القاهرة تحت شعار «نصنع المعرفة.. ونصون الكلمة»

وأشار إلى أن الدورة الحالية لمعرض القاهرة للكتاب تُقام تحت شعار «نصنع المعرفة..ونصون الكلمة»، ويقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير الجاري.