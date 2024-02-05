«كلام في الهوا ولا»: التشويق والكوميديا يتصدران الساحة بمسلسلات رمضان 2024

قالت نهى الجوهري، مقدمة برنامج «كلام في الهوا ولا» على الصفحة الرسمية لجريدة «الوطن» عبر موقع «فيسبوك» إنّ التشويق والكوميديا يتصدران الساحة بمسلسلات رمضان 2024، أولها مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بطولة الفنان أحمد مكي، والذي سيقدم أفكارًا جديدة، خاصة بتكملة حكايات الأخ الثالث «حزلقوم»، وظهور الفنان محمد سلام بشخصية النجم العالمي جيم كاري، في فيلمه الشهير «the mask».

مسلسلات رمضان 2024

وأضافت «الجوهري»: «من أكثر الممثلين اللي بنستناهم في رمضان، أحمد العوضي، في مسلسل حق عرب، واللي هيكون بقصة جديدة ما بين الدراما الشعبية والأكشن، وبيضم نجوم مثل دينا فؤاد، ووليد فواز، ووفاء عامر، وغيرهم، وكمان الفنانة نيللي كريم اللي هتفاجئنا بمسلسل كوميدي مختلف مكون من 15 حلقة».

وتابعت: «بجانب مسلسلات الدراما في مسلسلات تاريخية، أولها مسلسل الحشاشين، للنجم كريم بعد العزيز، اللي بقدم شخصية حسن الصباح، والفنان ياسر جلال في مسلسل شهريار».

وأضافت: «غادة عبد الرازق هتظهر بشكل جديد في مسلسل صيد العقارب، ريهام حجاج في مسلسل صدفة، وروجينا في مسلسل سر إلهي، وصبا مبارك في مسلسل لحظة غضب، وياسمين صبري في مسلسل رحيل، وأمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي، بجانب ميرفيت أمين، وأشرف ذكي في مسلسل مليحة اللي بيتكلم عن القضية الفلسطينية، ويحيى الفخراني مع مجد أبو عميرة مخرج مسلسل يتربى في غزو في مسلسل عتبات البهجة».