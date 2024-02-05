أستاذ بالأزهر: «الإسراء والمعراج» معجزة وليست مناما (فيديو)

فسر الدكتور علي شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، قول الله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ».

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الآية القرآنية تشير إلى معجزة إلهية خارقة بمعنى كل الكلمة، حدثت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى اشار إليها بلفظ سبحان، لأن لا أحد يستطيع القيام بها إلا الخالق، بعبده، وهي بمجموع جسده وليست مناما».

وتابع: «لو كانت مناما ما كان بدأ الله سبحانه الآية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى (سبحان)، فالله كرم نبيه ورفع قدره وفرج عنه همه وحزنه».