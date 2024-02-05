استشاري تربوي: زرع القيم في البيت يقي الأطفال من التنمر

قالت سهام حسن، استشاري تربوي وتعديل سلوك، إنّ كل ما يزرع في الطفل من سلوكيات وعادات وقيم في البيت لا يمكن تغييره، وينقله إلى محيطه، سواء في المدرسة أو النادي، وغيرها.

سلوكيات الطفل انعكاس لتربية البيت

وتابعت «حسن» خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «لابد من زرع القيم الدينية الصحيحة في الابن، ولابد أن تكون الأم قدوة حسنة لأبنائها، لو الأم بتحترم أبنائها هيحترموها، فلو حدث أي تغيير في الأمر من تنمر أو بألفاظ، فإن الطفل سيأخذ خطوة تجنب مع الزميل، الذي يقوم بهذه التصرفات».

واستكملت: «الأم عليها كسب ثقة أبنائها وتعرفهم حدود التعامل مع أصحابهم وأصدقائهم بالاحترام المتبادل، والعطاء والود».