عمر نجيح: قرار التجديد لمدرب منتخب المغرب وليد الركراكي كان صائبا

قال عمر نجيح، مساعد وليد الركراكي السابق، إن قرار التجديد لمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي كان صائبا، لأنه لا أحد يستطيع نسيان ما قدمه للمنتخب في كأس العالم، والجهد الكبير الذي بذله مع اللاعبين.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «الركراكي» لديه الكثير لكي يقدمه مع المنتخب المغربي، كما أن بعض اللاعبين يتشبثون به، لافتا إلى أن كرة القدم تحتاج للاستقرار دائما، ولا يمكن تدمير كل شيء، خاصة أن المنتخب خسر في أمم أفريقيا مباراة وحيدة، وبالتالي يجب إعادة تقييم الأمور، و«الركراكي» يعرف ما يحتاج للتغيير.

مدرب المنتخب المغربي يعترف بارتكابه بعض الأخطاء

وأوضح أن مدرب المنتخب المغربي يعترف بارتكابه بعض الأخطاء، وهذا شيء جيد، لافتا إلى أن الوقت غير مناسب لتغيير طاقم التدريب الآن.

وأشار إلى أنه على تواصل دائم مع «الركراكي»، فهو يعتبر صديقه منذ أيام تدريبه لفريق الكحيل القطري، بينما كان هو يدرب الخور القطري، مردفا: «قبل تجربة الشغل فهي صداقة».