تامر بجاتو: تجديد الثقة بالركراكي لتدريب المغرب يدل على استقرار منتخبهم

أشاد تامر بجاتو، المحلل الرياضي لقناة «القاهرة الإخبارية»، بقرار الاتحاد المغربي لكرة القدم على تجديد ثقته في المدرب وليد الركراكي.

استقرار المنتخب المغربي

وقال «بجاتو» خلال استضافته برنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» إن القرار يدل على الاستقرار، وأن الاتحاد لا يتخذ قرارات انفعالية، ويدل على وجود رؤية، كما أن المنتخب لم يخرج من الأمم الأفريقية ليس لسوء المستوى، لكنهم خرجوا وفقا لظروف المباراة.

وتابع أن منتخب المغرب قدم مستوى جيدا من الأداء طوال مشواره في بطولة أمم إفريقيا، وخروجه من البطولة يرجع لإهمال بعض اللاعبين أو استهتار بالمباراة، لكنها في النهاية ظروف مباراة.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي قدم ما عليه بنسبة 70 إلى 80 % في البطولة مما كان مطلوبا منه، والمباراة الأخيرة كان يسيطر على مجرياتها وأضاع الكثير من الفرص التهديفية، والإنجاز الذي حققه «الركراكي» كبير للغاية في كأس العالم، وهذا ما يشفع له للتعويض في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة، خاصة أنها ستقام على الأراضي المغربية.