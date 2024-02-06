وزيرة كندية تقلّل من شأن الفلسطينيين.. رد غير متوقع يجبرها على الاستقالة

قدمت وزيرة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية استقالتها، بعد أن أعربت الأسبوع الماضي عن رأيها بأنّ الاحتلال الإسرائيلي تأسس على «قطعة أرض سيئة»، مما أثار هذا التعليق غضب الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

روبنسون تعتذر

أدلت سيلينا روبنسون، بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى اللجان يوم الخميس الماضي، ولكن سرعان ما أصدرت بيانًا يوم الجمعة الماضي، لتقديم اعتذارها عن هذه التصريحات.

وفي بيانها، أكدت «روبنسون» أنها فهمت أن «تعليقها المتطاول» قد يعكس التقليل من ارتباط الفلسطينيين بأرضهم أيضًا.

أعلن ديفيد إيبي، رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، أنه تم اتخاذ قرار بشكل مشترك مع سيلينا روبنسون، وزيرة التعليم العالي بالمقاطعة، بضرورة استقالتها بعد التواصل مع العديد من المجتمعات التي تأثرت سلبًا بسبب تعليقاتها.

وفي مؤتمر صحفي، أشار ديفيد إيبي إلى أن تعليقات سيلينا كانت غير مقبولة وتجاوزت الحدود، وأنها قللت من قيمة وتأثير الأشخاص الذين يعانون من ضغوط شديدة نتيجة للحرب في الشرق الأوسط.